Lars Christer Olsson: ‘Mesajlarına dikkat etmeli’

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel d’Hooghe’nin BBC’ye verdiği röportaja tepki geldi. Doktor d’Hooghe’nin ‘Eylül ayına kadar maçlar başlamamalı ve ülkeler yeni sezonun hazırlıklarına başlamalı’ tavsiyesi yankı uyandırdı.

Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars Christer Olsson, Belçikalı doktoru eleştirerek, “Bireysel görüşlerini kendine saklamalı. FIFA’ya bağlı biri olarak mesajlarına dikkat etmeli. Çünkü böyle bir konuşma FIFA’nın mesajı gibi algılanıyor” ifadelerini kullandı.

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