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08.07.2020 - 14:44 |

Lars Lagerback’ten Alexander Sörloth’a övgü

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Lars Lagerback, “Alexander Sörloth, Trabzonspor’da iyi işler çıkarıyor. Haaland, Sörloth ve Josh ile tarihin en iyi forvet hattına sahibiz” dedi.

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Trabzonspor’da sergilediği performansla takdir toplayan Alexander Sörloth’un başarısı bordo-mavililerde olduğu kadar ülkesinde de büyük sevince yol açıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılabilmek için play-off baraj maçları oynayacak olan Norveç Milli Takımı’nın teknik direktörü Lars Lagerback, kritik karşılaşmalar öncesinde 24 yaşındaki santrforun form durumunun kendileri açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Lars Lagerback’ten Alexander Sörloth’a övgü

Alexander Sörloth’un performansını yakından takip ettiğini belirten deneyimli teknik adam “Sörloth Trabzonspor’da iyi işler çıkarıyor, bu bizim için sevindirici. Erling Haaland ve Joshua King de formlarının zirvesindeler. Norveç Milli Takımı sanırım, aynı anda bu kadar başarılı üç forvete birden daha önce hiç sahip olmamıştı. En başarılı olunan dönemlerde bile böyle bir şey hatırlamıyorum” diye konuştu.

Crystal Palace’tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da büyük bir çıkış yakalayan Alexader Sörloth, son olarak Galatasaray maçını da boş geçmedi. Süper Lig’de 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Avrupa kupalarında ise 2 olmak üzere 29 gol kaydeden yıldız futbolcu, Şota’nın rekorunu da kırarak bordo-mavililerin tarihinde bir sezonda rakip fileleri en çok havalandıran yabancı futbolcu olmuştu.

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