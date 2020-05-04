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04.05.2020 - 07:00 |

Las Vegas’tan NBA çağrısı

NBA için Las Vegas talebi geldi. Kalan maçların Las Vegas’ta yapılması, yeterli sayıda otel olduğu için takımların tek bir şehirde izole olabilecekleri kaydedildi.

Las Vegas’tan NBA çağrısı

Koronavirüs sebebiyle askıya alınan spor organizasyonlarından NBA için farklı bir talep geldi. Sezonun geri kalan maçları için Las Vegas şehrindeki oteller çağrıda bulundu. Kalan maçların Las Vegas’ta yapılması, yeterli sayıda otel olduğu için takımların tek bir şehirde izole olabilecekleri kaydedildi. Ünlü oteller zinciri gruplar; koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün durması, artık insanların gelmemesi ve yaşanan ekonomik krizin de NBA sayesinde telafi edebileceğini savundu.

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