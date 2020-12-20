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20.12.2020 - 10:47 | | AA

Laurent Blanc, El-Reyyan'ın teknik direktörlüğünü yapacak

Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.

Laurent Blanc, El-Reyyan'ın teknik direktörlüğünü yapacak
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Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.

El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.

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Laurent Blanc, El-Reyyanın teknik direktörlüğünü yapacak

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