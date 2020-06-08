Laurent Blanc'dan Fenerbahçe'ye ret!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Fransa'dan dikkat çekici bir haber daha geldi.

Fransız basınından Le10Sport, son olarak PSG'nin teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc'ın Fenerbahçe ve Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımından gelen iki teklifi reddettiğini yazdı.

54 yaşındaki teknik adamın, "çok iddialı bir proje" peşinde olduğu ve yakın zamanda yeni takımının açıklanabileceği de vurgulandı.

Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve PSG'nin teknik direktörlüğünü yapan Laurent Blanc, 2016'dan bu yana takım çalıştırmıyor.

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