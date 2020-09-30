Lazio - Atalanta karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Yeni sezona Cagliari deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan Lazio'da, Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi'nin koronavirüs karantinası devam ediyor. Sakatlıkları devam eden Senad Lulic ve Luiz Felipe dışında takımda önemli bir eksik yok. Sağ tarafta görmeye alıştığımız Adam Marusic, Cagliari karşısında solda gösterdiği performans beğenildiği için aynen devam edecek. Vedat'ın yokluğunda Ciro Immobile'in hücum partneri Joaquin Correa olacak.

Geçen sezonun en golcü ekibi Atalanta, yeni sezonu da Torino deplasmanında 4-2'lik galibiyetle açtı. Papu Gomez 1 gol 2 asistle yıldızlaştı, Luis Muriel ve Duvan Zapata ikilisi hücumda oldukça etkili bir maç çıkardı. Yeni transfer Aleksey Miranchuk deplasman kafilesinde yer almadı. Josip Ilicic'in de henüz maç kondisyonu kazanamadığı için kadroda şu an için düşünülmediği belirtildi. TD Gian Piero Gasperini; "Deplasmanda oynamak çoğu zaman işimize geliyor gibi, dış sahada her zaman başarılı sonuçlar alıyoruz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 4 maçın 3'ünde karşılıklı goller izledik.

- Aralarındaki son 5 maçın sadece 1'ini Lazio kazanabildi. (1 beraberlik - 3 Atalanta galibiyeti)

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