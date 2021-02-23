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23.02.2021 - 22:42 |

Lazio - Bayern Münih: 1-4

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, Roma'da Lazio'yu 4-1'lik skorla dağıttı, tur kapısını araladı.

Lazio - Bayern Münih: 1-4
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Bayern Münih Roma'da gol şov yaptı: 1-4.

Son şampiyon, Lazio'yu 4-1'lik skorla devirerek çeyrek final yolunda dev bir avantaj yakaladı. 

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Alman ekibinin gollerini 9, dakikada Lewandowski, 24'te Jamal Musiala, 42'de Leroy Sane ve 47'de Acerbi (kendi kalesine) attı. Ev sahibi takımın tek sayısı 49'da Joaquin Correa'dan geldi.

İLK 11'LER:

LAZIO: Reina, Patric, Acerbi, Musacchio, Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic, Correa, Immobile

BAYERN MÜNİH: Neuer, Süle, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman, Lewandowski

Lazio - Bayern Münih: 1-4

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