Lazio - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Geçtiğimiz sezon pandemi arasına kadar Serie A'yı çok iyi götüren Lazio, ara sonrasında arka arkaya kayıplar yaşayıp ligi 4. sırada bitirmişti. Bu sezona da dalgalı başladılar ancak Şampiyonlar Ligi grubunda hiç yenilmeden 6 maç sonunda 10 puan toplayarak adlarını son 16 turuna yazdırmayı başardılar. Yeni yılla birlikte ligde de müthiş bir çıkış yakaladılar, son 8 maçta gelen 7 galibiyet sonrası 5. sıraya kadar tırmandılar. Zorlu Bayern maçı öncesi ameliyat olup Avrupa listesinden çıkartılan Luiz Felipe, iyi durumda olduğunda eldivenleri bırakmayan fakat diz sakatlığı bulunan Thomas Strakosha ve kasık problemi olan Stefan Radu maç kadrosunda yok. Kalede Pepe Reina'yı, savunmada "Patric, Acerbi, Musacchio" üçlüsünü izleyeceğiz. Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi yedekte bekleyecek. TD Simone Inzaghi, Ciro Immobile'nin yanında Joaquin Correa tercih ediyor.

Geçtiğimiz sezon kazanılmadık kupa bırakmayan Bayern, iki arada bir derede Katar'a gidip FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı fakat geri dönüşünde çıktığı iki lig maçında 5 puan kaybetti. Thomas Müller ve Benjamin Pavard koronavirüs karantinasında. Serge Gnabry, Douglas Costa ve Corentin Tolisso sakat. Yoğun fikstür, Kovid-19 protokolleri derken Kingsley Coman sürekli seyahat ettikleri için yorulduklarını itiraf etti. "Yine de önümüzde bir Devler Ligi maçı var ve her şeyimizi sahaya yansıtmaya hazırız.." demeyi de ihmal etmedi. TD Hansi Flick, sezon sonu takımdan ayrılacağını söyleyen David Alaba'ya, eski kız arkadaşını kaybettiği için moralsiz gözüken Jerome Boateng ile birlikte savunma merkezinde görev verecek. Robert Lewandowski bir kez daha gole en yakın isim olacak, arkasında ise "Sane, Goretzka, Coman" üçlüsü forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lazio iç sahada oynadığı son 7 resmi maçı kazandı! (7 maç - 13 gol)

- Lazio'nun forveti Ciro Immobile, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı 9 maçta 8 gol attı!

- Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Bayern'in forveti Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nin 2017/18 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu! (33 maç - 31 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu! %44'lük kesim Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman devine güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.