Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Lazio - Zenit St. Petersburg: 3-1
24.11.2020 - 22:20 |

Lazio - Zenit St. Petersburg: 3-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İtalya temsilcisi Lazio evinde Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg'u 3-1 mağlup etti.

Lazio - Zenit St. Petersburg: 3-1
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İtalya temsilcisi Lazio evinde Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Immobile (2) ve Marco Parolo kaydederken konuk ekibin tek golü Artem Dzyuba'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda İtalyan ekibi Lazio, Rus temsilcisi Zenit'i ağırladı. Maça hızlı başlayan İtalyanlar, 3. dakikada Ciro Immobile'yle öne geçti. 22'de Parolo skoru Lazio adına 2-0 yaptı. 25'te Ruslar, Dzyuba'yla farkı 1'e indirdi. ve ilk yarı bu skorla, 2-1 sona erdi. İkinci yarıda 55. dakikada yine Immobile sahyneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının a üçüncü golünü attı. Maç bu skorla, 3-1 Lazio üstünlüğüyle sona ererken Roma ekibi 8 puana ulaştı. Zenit ise 1 puanda kaldı.

Lazio'da Vedat Muriç 81. dakikada Immobile'nin yerine oyuna girdi ve 9 dakika sahada kaldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe 3 yıllık imzayı attırdı! TFF'ye resmen bildirildi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Buraya kadar! Galatasaray'da ayrılık depremi...

Lazio - Zenit St. Petersburg: 3-1

Juventus'un Deplasmanda Lazio'ya Attığı En İyi Goller

Erol Bulut: "Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başakşehirli futbolcuya büyük övgü!
    Başakşehirli futbolcuya büyük övgü!
  2. 'Hiçbir şey bitmedi'
    'Hiçbir şey bitmedi'
  3. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!
    Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!
  4. Zlatan'a büyük onur!
    Zlatan'a büyük onur!
  5. Erol Bulut'tan derbi mesajı!
    Erol Bulut'tan derbi mesajı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pelkas'tan derbi mesajı: "Daha önce kazandım, yine istiyorum"

Pelkas'tan derbi mesajı: "Daha önce kazandım, yine istiyorum"

Ferdi Kadıoğlu: "Sahada neler yapabileceğimi göstermeye başladım"

Ferdi Kadıoğlu: "Sahada neler yapabileceğimi göstermeye başladım"

Chelsea, 90+1'de Giroud ile gruptan çıktı!

Chelsea, 90+1'de Giroud ile gruptan çıktı!

PSG - Leipzig: 1-0

PSG - Leipzig: 1-0

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet