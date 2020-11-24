Lazio - Zenit St. Petersburg: 3-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İtalya temsilcisi Lazio evinde Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Immobile (2) ve Marco Parolo kaydederken konuk ekibin tek golü Artem Dzyuba'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda İtalyan ekibi Lazio, Rus temsilcisi Zenit'i ağırladı. Maça hızlı başlayan İtalyanlar, 3. dakikada Ciro Immobile'yle öne geçti. 22'de Parolo skoru Lazio adına 2-0 yaptı. 25'te Ruslar, Dzyuba'yla farkı 1'e indirdi. ve ilk yarı bu skorla, 2-1 sona erdi. İkinci yarıda 55. dakikada yine Immobile sahyneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının a üçüncü golünü attı. Maç bu skorla, 3-1 Lazio üstünlüğüyle sona ererken Roma ekibi 8 puana ulaştı. Zenit ise 1 puanda kaldı.

Lazio'da Vedat Muriç 81. dakikada Immobile'nin yerine oyuna girdi ve 9 dakika sahada kaldı.

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