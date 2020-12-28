Lazio'nun Slovak stoperi Denis Vavro, Fenerbahçe'ye önerildi!

Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine yeni bir isim girdi. Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere teklif edildiği öğrenildi.

10 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Erol Bulut, Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek. Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.