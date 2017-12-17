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17.12.2017 - 12:41 | | İSTANBUL (AA)

LeBron: Cedi takımımızda yer aldığı için mutluyuz

Cleveland Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, "Çabuk öğreniyor ve nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Ona sahada güveniyoruz. Takımımızda yer aldığı için mutluyuz" dedi.

LeBron: Cedi takımımızda yer aldığı için mutluyuz
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımda bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cavaliers'ın Utah Jazz'ı 109-100 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan James, mücadelede 22 dakika süre alarak 10 sayı ve 4 ribauntla oynayan Cedi Osman hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Cedi Osman'ın uzun süredir profesyonel basketbolun içinde olduğunu hatırlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Avrupa'da üst düzey basketbol oynayarak buraya geldi. Onu draft ettiğimizde potansiyelinin farkındaydık. Çabuk öğreniyor ve nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Ona sahada güveniyoruz. Takımımızda yer aldığı için mutluyuz. Ligimize gelen Avrupalı oyuncular, basketbolun temel ilkelerine sahip. Ne zaman şut veya pas atmaları gerektiğini biliyorlar. Cedi de kesinlikle onlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli olarak oynamaya devam ettiği sürece Cedi Osman'ın daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten LeBron James, "Oynama fırsatı bulduğunuzda daha fazla güven kazanıyorsunuz. Cedi'de gördüğümüz gelişme de bundan kaynaklanıyor. Antrenörümüz ona güvendiğini gösteriyor. Düzenli olarak forma giydiğinizde bu lige ait olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Cleveland Cavaliers'ın başantrenörü Tyronn Lue da Cedi Osman'ın oyun tarzını beğendiğini ifade ederek, "Öğrenmeye devam ediyor. Sahada her zaman aktif. Elleri çok iyi. Her gece sahada her şeyini vererek oynuyor ve ondan da bunu bekliyoruz. Daha fazla süre almaya başladı. Sahadayken fark yaratıyor. Onunla gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Cedi Osman ise Cavaliers'ta forma giymenin inanılmaz bir duygu olduğunu aktararak, "Harika oyuncular ve antrenörlere sahibiz. Cavaliers bir şampiyonluk takımı. Buraya geldiğim ilk günden beri LeBron bana şampiyon gibi oynamamız gerektiğini söylüyordu. Ben de bunu uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.

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