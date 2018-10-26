LeBron güldü, Cedi üzüldü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Denver Nuggets'ı 121-114 mağlup etti.



NBA'e 4 maçla devam edildi. Los Angeleles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 121-114'le geçerek sezonun ikinci galibiyetine ulaştı.



Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle yeni takımındaki ilk, kariyerindeki ise 74. triple-double'ını yaptı. Kyle Kuzma 22, JaVale McGee ise 21 sayıyla skora destek veren oyuncular oldu.



Bu sezon ilk yenilgisini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 24 sayı ve 11 ribauntla, Jamal Murray ise 22 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi.



- Lillard'dan 41 sayı

Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Orlando Magic'i 128-114'lük skorla geçti.



Bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Blazers'ta Lillard 41 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, CJ McCollum 22, Zach Collins 17 sayı, Jusuf Nurkic de 18 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



Üçüncü kez kaybeden Magic'te Nikola Vucevic 24 sayı ve 11 ribaunt, Terrence Ross 21, Aaron Gordon ile Evan Fournier 17'şer sayı kaydetti.



- Cavaliers'ta kötü gidişat sürüyor

LeBron James'in gidişinin ardından eski günlerine dönmekte zorlanan Cleveland Cavaliers, bu sezon beşinci maçındaki beşinci yenilgisini deplasmanda Detroit Pistons'a 110-103 kaybederek aldı.



Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Pistons'ta Andre Drummond 26 sayı ve 22 ribaunt, Blake Griffin ise 26 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparak galibiyetin mimarları oldu.



Cavaliers'ta Kyle Korver 21, Jordan Clarkson 18 sayı, maça ilk 5'te başlayarak 29 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 3 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



- Celtics son bölümde açıldı

Boston Celtics, oyunun son bölümünde yakaladığı 16-1'lik serinin yardımıyla deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 101-95 mağlup etti.



Sezonun üçüncü galibiyetine ulaşan Celtics'e galibiyeti getiren oyuncular, 21 sayı ve 10 ribauntla Marcus Morris, 24 sayı ve 6 ribauntla Jayson Tatum, 19 sayı ve 9 ribauntla Al Horford oldu.



Bu sezon çıktığı 4 maçı da kaybeden Thunder'da Paul George 22 sayı ve 8 ribaunt, Russell Westbrook 13 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist üretti.



NBA'e 7 maçla devam edilecek.



