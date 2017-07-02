LeBron James: Curry 5 yıl için 400 milyon dolar almalı

Warriors, süper yıldızlarından Curry’i takımda tutmak için değişen maaş sınırlamaları ile birlikte yürürlüğe giren süper maksimum kontrat hakkını kullanarak beş yıl için 201 milyon dolarlık teklif yaptı. Böylece Curry, LeBron James’e ait olan en yüksek sözleşme rekorunu kırmış oldu.

Curry’nin sözleşmesi James’i rahatsız mı etti bilinmez ancak yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bir başka tweeti alıntılayarak bir takım açıklamalar yaptı.

Ann Killion’ın “Stephen Curry’nin değeri ne kadar? 2010’da Lacob Golden State Warriors’ı satın aldığında 450 milyon dolar harcadı. Takımın şu andaki değeri 2.6 milyar dolar” tweetini alıntılayan James şu ifadeleri kullandı: “Şimdi bana söyleyin, neden oyuncuların alacağı ücretle ilgili bir sınırlama var ki? Buna cevap vermeyin. Steph bu yaz beş yıl için 400 milyon dolar almalıydı.”

(Eurohoops)