Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Lebron James, Kobe Byrant'ı duyunca yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı
27.01.2020 - 08:01 |

Lebron James, Kobe Byrant'ı duyunca yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da Calabas yakınlarında geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Lebron James, Kobe Byrant'ı duyunca yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı
ABONE OL

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da Calabas yakınlarında geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ile birlikte helikopterde bulunan Gianna Maria'nın da babasının yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kobe, Twitter hesabından son mesajını NBA’in en iyi oyuncularından Lebron James için atmıştı. O mesajda, “@JingJames oyununu ileriye taşımaya devam ediyor. Kardeşime çok saygı duyuyorum” demişti.

LeBron James’in de Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Los Angeles Lakers takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

 

NBA EFSANESİ KOBE GALATASARAY'I ZİYARET ETMİŞTİ

Lebron James, Kobe Byrantı duyunca yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber