Lebron James, Kobe Byrant'ı duyunca yıkıldı, gözyaşlarını tutamadı

NBA efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da Calabas yakınlarında geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ile birlikte helikopterde bulunan Gianna Maria'nın da babasının yanında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kobe, Twitter hesabından son mesajını NBA’in en iyi oyuncularından Lebron James için atmıştı. O mesajda, “@JingJames oyununu ileriye taşımaya devam ediyor. Kardeşime çok saygı duyuyorum” demişti.

LeBron James’in de Kobe Bryant'ın ölümünden sonra Los Angeles Lakers takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

NBA EFSANESİ KOBE GALATASARAY'I ZİYARET ETMİŞTİ