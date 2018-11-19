LeBron James'den eski takımı Miami Heat'e 51 sayı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers, Miami Heat deplasmanından 113-97 galip ayrıldı. Lakers'ın all-star forveti LeBron James, 2010-2014 yıllarında formasını giydiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Heat'e karşı 51 sayı, 8 ribaunt üretti.

Kariyerinde 12. kez 50 sayı barajını geçen James, Allen Iverson'ı geride bırakarak NBA tarihinde en fazla 50 sayılık performansı bulunan oyuncular listesinde 6. sıraya yerleşti.

Lakers'ta Kentavious Caldwell-Pope 19, Kyle Kuzma da 15 sayılık katkıda bulundu. Heat'te Wayne Ellington 19, Josh Richardson ve Tyler Johnson 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

- Warriors'ta kan kaybı sürüyor

Kevin Durant ile Draymond Green arasındaki tartışma ve sakatlıklardan dolayı zor günler geçiren son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. San Antonio Spurs'ün sahasında 104-92 mağlup ettiği Warriors böylece son 7 maçının 5'ini kaybetti.

Spurs'ü galibiyete, 24 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan LaMarcus Aldridge, 20 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan DeMar DeRozan ve 19 sayı, 5 ribaunt, 3 blok üreten Rudy Gay taşıdı.

Warriors'ta Durant'in 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve Klay Thompson'ın 25 sayılık performansı skoru değiştirmeye yetmedi.

- Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 87-100

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 97-113

Orlando Magic-New York Knicks: 131-117

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 109-119

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 104-92

Muhabir : Hüseyin Burak DemirerYayınlayan : Yasin Tuncer

19.11.2018 10:14:35