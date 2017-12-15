LeBron James'ten 59. "triple double"

NBA'e 5 maçla devam edildi. Kevin Love'ın 28 sayı, 11 ribaunt, LeBron James'in de 25 sayı, 12 ribaunt ve 12 asist ile oynadığı maçta ev sahibi ekip, son 17 maçındaki 16. galibiyetini elde etti.

Kariyerinde 59. kez "triple double" ile salondan ayrılan 32 yaşındakiLeBron James, tüm zamanlar listesinde altıncı sıraya yükseldi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise, 10 dakika süre aldığı maçta 4 sayı üretti. Los Angeles Lakers'ta Brandon Ingram 26, Kyle Kuzma da 20 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Ersan'ın performansı yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Detroit Pistons'a 105-91 yenildi.

Detroit Pistons'ta Tobias Harris 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley 18 sayı, Langston Galloway de 17 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Hawks'ta John Collins'in 15 sayı, 7 ribaunt ve Ersan İlyasova'nın 23 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Son şampiyonu Durant taşıyor

Golden State Warriors, sakatlığı bulunan all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı 4. maçından da galip ayrıldı. Sahasında Dallas Mavericks'i 112-97 yenen Warriors, üst üste sekizinci galibiyetine uzandı.

Kevin Durant'ın 36 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle öne çıktığı mücadelede, Klay Thompson 25 sayıyla skora katkıda bulundu.

Konuk ekipte ise Dirk Nowitzki 18 sayı, 9 ribaunt ve Harrison Barnes ise 16 sayı, 7 ribauntla oynadı. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 91-105

Brooklyn Nets-New York Knicks: 104-111

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 121-112

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 119-96

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 112-97