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07.03.2020 - 12:41 | | ANKARA (AA)

LeBron James'ten koronavirüs açıklaması

Ünlü yıldız, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok" dedi.

LeBron James'ten koronavirüs açıklaması

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması halinde maça çıkmayacağını söyledi.

Ünlü basketbolcu basına yaptığı açıklamada, bir gazetecinin "NBA yönetiminin, koronavirüsün yayılması ihtimali üzerine maçların taraftarsız oynanması konusunda takımlara hazırlık yapması talimatı verdiği iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Taraftarsız maça çıkmak? Cevabım basit, hayır." yanıtını verdi.

Basketbolun taraftarsız anlamı olmayacağını vurgulayan LeBron James, "Ben, taraftarlar için sahaya çıkan biriyim. Onlar yoksa benim de salonda bulunmamın hiçbir anlamı yok. Taraftarın olmadığı bir maçta oynama ihtimalim yok." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle ABD genelinde bugüne kadar 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

LeBron Jamesten koronavirüs açıklaması

 

 

 

 

 

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