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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti
16.09.2020 - 16:24 | | İSTANBUL (AA)

Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Feyenoord'dan 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı kadrosuna kattı.

Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summerville'ı transfer etti
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Leeds United Kulübü, sağ kanatta oynayan Hollandalı Summerville ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında Leeds United'ın transfer için bonuslar hariç 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Futbola Feyenoord'un altyapısında başlayan genç oyuncu, geçen sezon kiralık olarak katıldığı Den Haag ile Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 21 maça çıktı ve 2 gol attı.

Leeds United, 18 yaşındaki Crysencio Summervilleı transfer etti
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