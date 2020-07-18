Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
18.07.2020 - 17:16 | | ANKARA (AA) -

Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

Premier Lig'e yükselen Leeds United Championship'te de mutlu sona ulaştı.

Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, Championship'te şampiyonluğa ulaştı.

Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un Stoke City'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Leeds United şampiyonluğu da garantiledi

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un dün Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig biletini almıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Galatasaray'a 2. gol! Transfer bitti...

 

 

 

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
    Leeds United şampiyonluğu da garantiledi
  2. BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    BB Erzurumspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  3. Frutti Extra Bursaspor'un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar vefat etti
    Frutti Extra Bursaspor'un altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar vefat etti
  4. Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
    Medipol Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı
  5. Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
    Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: 4 futbolcuyla ön protokol imzaladık

Son dakika | Ahmet Ağaoğlu: 4 futbolcuyla ön protokol imzaladık

Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Adana Demirspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim

Lucescu: Moratti’ye Emre Belözoğlu'nu ben tavsiye ettim

Sıradaki Haber