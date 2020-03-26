Leeds UnitedlÄ± futbolcular maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapacak!

Ä°ngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulÃ¼pte tam zamanlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan personelin maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapÄ±lmamasÄ± iÃ§in kendi Ã¼cretlerinde kesintiye gidecek.Â

KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle birÃ§ok Ã¼lkede futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n ertelendiÄŸi ve ekonomik problemlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â

Ä°ngiliz ekibinde futbolcular ve teknik heyetin, kulÃ¼pteki 272 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n maaÅŸÄ±nÄ±n tam olarak Ã¶denebilmesi iÃ§in Ã¼cretlerinin bir kÄ±smÄ±ndan feragat ettikleri belirtildi.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen futbol direktÃ¶rÃ¼ Victor Orta, "OyuncularÄ±m inanÄ±lmaz bir beraberlik Ã¶rneÄŸi sergilediler, bu davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan gurur duyuyorum. Onlara ve teknik direktÃ¶r Marcelo Bielsa'ya teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.Â

2003-2004 sezonunda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Premier Lig'e yeniden yÃ¼kselme mÃ¼cadelesi veren Leeds United, Championship'te 71 puanla ilk sÄ±rada yer alÄ±yor.

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