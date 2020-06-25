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25.06.2020 - 11:33 |

Leeds United'tan skandal! Usame Bin Ladin...

Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United'ta yönetim El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in karton fotoğrafını tribüne yerleştirdi.

Leeds United'tan skandal! Usame Bin Ladin...
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Championship ekibi Leeds United'da büyük skandal...

Bir taraftar 25 sterlin ödeyerek El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri olan Usame Bin Ladin’in karton fotoğrafının tribüne yerleştirilmesini istedi.

Leeds Unitedtan skandal Usame Bin Ladin...

Başta bu fotoğrafı tribüne koyan Leeds yönetimi, daha sonra gelen yoğun tepkilerin ardından geri adım attı ve terör örgütü liderinin fotoğrafını kaldırdı.  

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