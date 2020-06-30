Leganes - Sevilla maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Salgın öncesi son lig maçında Villarreal deplasmanında kazanan Leganes, dönüş sonrası ise adeta dibe vurdu! 5 maçtan sadece 2 puan çıkartabildiler ve düşme hattında çırpınıyorlar. Osasuna deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayan kaptan Unai Bustinza, yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Süper Lig'de bir dönem forma giymiş Chidozie Awaziem ve Kenneth Omeruo ile birlikte 3'lü stoper hattını oluşturacaklar. Orta alanın merkezinde görev yapan Ruben Perez ve Recio sarı kart ceza sınırında. Sevilla sonrası Espanyol'la 6 puanlık bir mücadeleleri daha olacak...

Sevilla ise son 4 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 4. sıradaki yerini hep muhafaza etti. Valencia ve Real Sociedad'ın düşüşü işlerine geldi ancak Villarreal ilerleyen haftalarda daha da iddialı konuma gelip can sıkabilir. Sarı kart cezalısı Franco Vazquez dışında takımda önemli bir eksik yok, son maçlarda hücumda yer alan 3'lü - Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Munir El Haddadi - aynen devam edecektir. TD Julen Lopetegui salgın dönüşünden sonra orta alanda daha çok rotasyona gitti. Vazquez'in cezası sonrası Fernando Reges ve Ever Banega'nın yanında Joan Jordan izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sevilla'nın deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Leganes ligdeki son 10 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- İki takım arasındaki son 4 lig maçının yalnızca 1'ini Sevilla kazanabildi. (1 beraberlik - 2 Leganes galibiyeti)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sevilla kazanır" oldu! %60'lık kesim düşme hattında yer alan ve formsuz bir görüntüde olan Leganes'e karşı deplasman ekibine güveniyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.