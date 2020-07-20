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20.07.2020 - 22:18 |

Leganes'te Javier Aguirre ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Ä°spanya ekibi Leganes'in MeksikalÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Javier Aguirre, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.Â

Leganes'te Javier Aguirre ile yollar ayrÄ±ldÄ±
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Ä°spanya ekibi Leganes'in MeksikalÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Javier Aguirre, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.Â 

Leganes KulÃ¼bÃ¼, sÃ¶zleÅŸmesi sona eren 61 yaÅŸÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Aguirre'nin gelecek sezon takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Daha Ã¶nce Meksika, Japonya ve MÄ±sÄ±r Milli TakÄ±mÄ± ile Ä°spanya'da Atletico Madrid, Osasuna, Espanyol gibi ekipleri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Aguirre, KasÄ±m 2019'da Mauricio Pellegrino'nun ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Leganes'in baÅŸÄ±na geÃ§miÅŸti.Â 

Aguirre yÃ¶netimindeki Leganes, Ä°spanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 36 puanla 18. sÄ±rada tamamlayarak ikinci lige dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Leganeste Javier Aguirre ile yollar ayrÄ±ldÄ±

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