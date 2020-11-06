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06.11.2020 - 02:49 | | AA

Leicester-Braga: 4-0

UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 24 maç yapıldı. Cengiz Ünder'in forma giyip 1 de asist yaptığı maçta Leicester, Braga'yı farklı mağlup etti: 4-0.

Leicester-Braga: 4-0
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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı.

Cengiz'in takımı Leicester City ile Braga karşı karşıya geldi. King Power Stadı'ndaki zorlu müsabakadan farklı galip ayrılan taraf ev sahibi ekip oldu. İngiliz takımının 4-0 kazandığı mücadelede Cengiz Ünder de 1 asist yaptı.

Leicester'ın golleri 21 ve 48. dakikalarda Iheanacho, 67'de Praet ve 78'de Maddison'dan geldi.

Bu sonucun ardından Leicester 9 puana yükselirken, Braga ise 6 puanda kaldı.

Toplu sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0

Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

B Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3

C Grubu:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2

D Grubu:

Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1

Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3

E Grubu:

PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2

F Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2

Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

G Grubu:

Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0

Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4

H Grubu:

Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4

Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0

J Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3

Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1

K Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0

Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

L Grubu:

Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1

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