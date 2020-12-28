Leicester City, Crystal Palace ile yeniÅŸemedi!
Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldÄ±.Â
Premier Lig'in 16. hafta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.Â
Ä°lk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z geÃ§ilen karÅŸÄ±laÅŸmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nÄ±n golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§ti.Â
Leicester City'de 83. dakikada sahneye Ã§Ä±kan Harvey Barnes, maÃ§Ä±n skorunu belirledi: 1-1.Â
Mavi-beyazlÄ± ekipte milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez maÃ§ kadrosuna dahil edilirken, sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Cengiz Ãœnder kadroda yer almadÄ±.
Â PuanÄ±nÄ± 29'a Ã§Ä±kartan Leicester City, 2. sÄ±raya yÃ¼kselirken, 19 puanlÄ± Crystal Palace 13. sÄ±raya yerleÅŸti.
DiÄŸer Premier Lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise Chelsea, sahasÄ±nda Aston Villa ile 1-1 berabere kaldÄ±.
Olivier Giroud'un 34. dakikadaki golÃ¼yle ilk yarÄ±yÄ± Ã¶nde kapatan ev sahibi ekip, 50. dakikada Anwar El Ghazi'nin golÃ¼ne engel olamayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸma 1-1 berabere sonuÃ§landÄ±.Â
Ligde oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§ta yalnÄ±zca bir kez galip gelebilen Chelsea, 26 puanla 6. sÄ±rada yer alÄ±rken, aynÄ± puandaki Aston Villa 5. sÄ±raya yerleÅŸti.