Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Leicester City, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
24.08.2020 - 14:41 | | AA

Leicester City, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Fransız futbolcu Nampalys Mendy'nin sözleşmesini yeniledi.

Leicester City, Nampalys Mendy'nin sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
ABONE OL

Leicester City Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Mendy'nin bu sezon biten sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce ülkesinin Monaco ve Nice takımlarında oynayan Mendy, 2016'da Leicester City'ye transfer olmuştu.

Mendy, şu ana kadar Leicester City formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Arda Turan gündem oldu!

Leicester City, Nampalys Mendynin sözleşmesini 2022ye kadar uzattı

Maç Özeti: Tottenham Hotspur 4 - 3 Leicester City

Diagne, antrenmanlara ara vermiyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması
    Fenerbahçe'de kuvvet ve dayanıklılık çalışması
  2. Mame Thiam: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum
    Mame Thiam: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum
  3. Paris'te olaylar! 16 polis yaralı, 148 kişi gözaltında...
    Paris'te olaylar! 16 polis yaralı, 148 kişi gözaltında...
  4. Getafe, Enes Ünal'ı basına tanıttı
    Getafe, Enes Ünal'ı basına tanıttı
  5. Afrikalı Robben Edwin Gyasi Samsunspor’da
    Afrikalı Robben Edwin Gyasi Samsunspor’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Denizlispor'da Jimmy Durmaz iddiası

Son dakika | Denizlispor'da Jimmy Durmaz iddiası

Marius Sumudica: Stoper ve forvet oyuncusu istiyorum

Marius Sumudica: Stoper ve forvet oyuncusu istiyorum

İşte Bursaspor'un borcu...

İşte Bursaspor'un borcu...

Altay, Khaly Thiam'ı transfer etti

Altay, Khaly Thiam'ı transfer etti

Sıradaki Haber