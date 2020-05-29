Ä°ngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Brendan Rodgers, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iyileÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

47 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, BBC'ye verdiÄŸi demeÃ§te, "Ben ve eÅŸim liglere ara verildikten hemen sonra hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±k. Bir hafta sonra gerÃ§ekten zorlanmaya baÅŸladÄ±m, koku ve tat alma duyumu kaybetmiÅŸtim." ifadelerini kullandÄ±.Â

Kendini oldukÃ§a gÃ¼Ã§sÃ¼z hissettiÄŸini ve yÃ¼rÃ¼mekte zorluk Ã§ektiÄŸini belirten Rodgers, "Bana Kilimanjaro DaÄŸÄ±'na tÄ±rmanmayÄ± hatÄ±rlattÄ±. Orada da yukarÄ±ya doÄŸru tÄ±rmandÄ±kÃ§a daha Ã§ok nefessiz kalÄ±rsÄ±nÄ±z." yorumunu yaptÄ±.Â

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Ä°ngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n de forma giydiÄŸi Leicester, ligde 53 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n Hayali