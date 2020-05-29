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29.05.2020 - 18:58 | | AA

Leicester City'de Rodgers, koronavirüse yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!

Milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Brendan Rodgers koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iyileÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Leicester City'de Rodgers, koronavirüse yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±!
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Ä°ngiliz ekibi Leicester City'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Brendan Rodgers, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iyileÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

47 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam, BBC'ye verdiÄŸi demeÃ§te, "Ben ve eÅŸim liglere ara verildikten hemen sonra hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±k. Bir hafta sonra gerÃ§ekten zorlanmaya baÅŸladÄ±m, koku ve tat alma duyumu kaybetmiÅŸtim." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Kendini oldukÃ§a gÃ¼Ã§sÃ¼z hissettiÄŸini ve yÃ¼rÃ¼mekte zorluk Ã§ektiÄŸini belirten Rodgers, "Bana Kilimanjaro DaÄŸÄ±'na tÄ±rmanmayÄ± hatÄ±rlattÄ±. Orada da yukarÄ±ya doÄŸru tÄ±rmandÄ±kÃ§a daha Ã§ok nefessiz kalÄ±rsÄ±nÄ±z." yorumunu yaptÄ±.Â 

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle askÄ±ya alÄ±nan Ä°ngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n de forma giydiÄŸi Leicester, ligde 53 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±yor.

Leicester Cityde Rodgers, koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

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