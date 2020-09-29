Leicester City'nin Wesley Fofana teklifi kabul edildi
Leicester City'nin, Saint-Etienne'de forma giyen genÃ§ yetenek Wesley Fofana iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± transfer teklifi kabul edildi.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin, Saint-Etienne'de forma giyen genÃ§ yetenek Wesley Fofana iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± transfer teklifi kabul edildi.Â
Fransa temsilcisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, geleceÄŸin en iyi stoper adaylarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen 19 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z oyuncunun bonservisi iÃ§in Leicester City'den gelen teklifin kabul edildiÄŸi belirtildi.Â
Leicester City'nin teklif ettiÄŸi bedel aÃ§Ä±klanmamasÄ±na raÄŸmen Saint-Etienne tarihinin en kazanÃ§lÄ± transferinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi vurgulandÄ±.Â
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, milli oyuncular Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ ve Cengiz Ãœnder'in formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City, Fofana'nÄ±n bonservisi iÃ§in 35 milyon avro Ã¶deyecek.Â
Fofana, Saint-Etienne formasÄ±yla 30 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±.