Leicester, Hasan Ali Kaldırım’ın peşinde

Milli futbolcunun sözleşmesinin biteceği ve Leicester City tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Hasan Ali’nin Çağlar Söyüncü’nün Milli Takım’dan arkadaşı olduğu belirtilerek, EURO 2020 Elemeleri’nde çok iyi bir performans çizdiği kaydedildi. Hakkında önemli iddialar çıksa da 30 yaşındaki futbolcunun önceliği takımda kalmak.