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13.08.2020 - 22:54 |

Leipzig - Atletico Madrid: 2-1

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Leipzig son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Leipzig yarı finalde PSG ile eşleşti.

Leipzig - Atletico Madrid: 2-1
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Şampiyonlar Ligi'de  çeyrek final maçında Leipzig ile Atletico Madrid karşılaştı. Kritik mücadele Leipzig 2-1 kazandı.

Leipzig'in gollerini 50. dakikada Olmo ve 88. dakikada Adams attı. Atletico Madrid'in tek golünü ise 71. dakikada penaltıdan Felix kaydetti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Leipzig'in rakibi PSG oldu.

Leipzig - Atletico Madrid: 2-1




İLK 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku, Poulsen

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa

Leipzig - Atletico Madrid: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde PSG, son dakikalarda bulduğu gollerle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

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