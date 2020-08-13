13.08.2020 - 22:54 |
Leipzig - Atletico Madrid: 2-1
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçı Leipzig son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Leipzig yarı finalde PSG ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'de çeyrek final maçında Leipzig ile Atletico Madrid karşılaştı. Kritik mücadele Leipzig 2-1 kazandı.
Leipzig'in gollerini 50. dakikada Olmo ve 88. dakikada Adams attı. Atletico Madrid'in tek golünü ise 71. dakikada penaltıdan Felix kaydetti.
Bu sonuçla yarı finale yükselen Leipzig'in rakibi PSG oldu.
İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku, Poulsen
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, son dakikalarda bulduğu gollerle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
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