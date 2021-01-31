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31.01.2021 - 00:39 | | AA

Leipzig, Bayer Leverkusen'i tek golle geçti

Bundesliga'da Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Leipzig, Bayer Leverkusen'i tek golle geçti
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga'nın 19. haftasında Red Bull Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti. 

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, 51. dakikada Christopher Nkunku'nun attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve ikinci sırada yer aldı. Bayer Leverkusen ise 32 puanda kaldı.

Leipzig, Bayer Leverkuseni tek golle geçti

Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena'da Hoffenheim'ı konuk etti. 

Bavyera ekibi, 32. dakikada Jerome Boateng, 43. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Hoffenheim, 44. dakikada Andrej Kramarij'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, 57. dakikada Robert Lewandowski ve 63. dakikada Serge Gnabry ile iki gol daha bulduğu karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. 

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan lider Bayern Münih, puanını 45'e çıkardı. Hoffenheim ise 22 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi. 

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Borussia Dortmund, Augsburg'u, Eintracht Frankfurt da Hertha Berlin'i sahasında 3-1'lik skorlarla yendi. Union Berlin-Borussia Mönchengladbach ve Werder Bremen-Schalke 04 karşılaşmaları ise 1-1 sonuçlandı.

 

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