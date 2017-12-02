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02.12.2017 - 20:12 | | AA

Leipzig, deplasmanda 4 golle yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'a 4-0 yenildi.

Leipzig, deplasmanda 4 golle yenildi
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'a 4-0 yenildi.

Rhein-Neckar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hoffenheim, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Leipzig'i ağırladı.

Hoffenheim, ilk yarıyı 13. dakikada Nadiem Amiri'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Hoffenheim, 52 ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 87. dakikada Mark Uth ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 71. dakikada Amiri'nin yerine oyuna dahil oldu.

Hoffenheim, aldığı bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti. Leipzig ise 26 puanda kaldı.

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