Leipzig, deplasmanda 4 golle yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 14. haftasında Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'a 4-0 yenildi.



Rhein-Neckar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hoffenheim, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasında 6 Aralık Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edecek Leipzig'i ağırladı.



Hoffenheim, ilk yarıyı 13. dakikada Nadiem Amiri'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Hoffenheim, 52 ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 87. dakikada Mark Uth ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 71. dakikada Amiri'nin yerine oyuna dahil oldu.



Hoffenheim, aldığı bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti. Leipzig ise 26 puanda kaldı.