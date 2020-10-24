24.10.2020 - 18:26 |
Leipzig-Hertha Berlin: 2-1
Alexander Sörloth'un Bundesliga'da ilk kez sahne aldığı karşılaşmada Leipzig evinde Hertha Berlin'i 2-1 yendi. Bir topu direkten dönen Norveçli golcü ilk golün asistini yaptı.
Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth Bundesliga'da ilk maçına çıktı. Leipzig kendi evinde Hertha Berlin'i 2-1 yenerken, Norveçli golcü performansıyla göz doldurdu.
Konuk takım 7. dakikada Jhon Cordoba'nın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 0-1. 12'de Sörloth'un asistinde Upamecano skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla geçildi.
Berlin temsilcisinde Zeefuik ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bir topu direkten döndü
76'da Leipzig'in yıldız ismi Sabitzer penaltıdan kaydettiği golle ev sahibine 3 puanı getirdi: 2-1. 89'da Sörloth'un şık aşırtma vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.