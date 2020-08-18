Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerÅžampiyonlar Ligi Haberleri Leipzig - PSG: 0-3
18.08.2020 - 20:17 |

Leipzig - PSG: 0-3

UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Leipzig ile PSG karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re oynanan mÃ¼cadeleyi 3-0 kazanan PSG adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±. MaÃ§ta 1 gol 2 asistle oynayan Di Maria galibiyette Ã¶nemli rol oynadÄ±.

Leipzig - PSG: 0-3
ABONE OL

Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Alman temsilcisiÂLeipzig ile FransÄ±z temsilcisi PSG karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re oynanan mÃ¼cadeleyi PSG 3-0 kazandÄ± ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

PSG'nin golleriniÂ 13. dakikada Marquinhos,Â 42. dakikada Di Maria ve Â 56. dakikada Bernat kaydetti. Di Maria golÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± 2 asistle maÃ§a damga vurdu.

PSG finalde Lyon-Bayern MÃ¼nih eÅŸleÅŸmesinin galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.

Leipzig - PSG: 0-3



Ä°LK 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Laimer, Kampl, AngeliÃ±o; Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo; Poulsen

PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di MarÃ­a, MbappÃ©, Neymar

Leipzig - PSG: 0-3

Â 

PSG MuhteÅŸem MaÃ§Ä±n Sonunda Atalanta'yÄ± Turnuva DÄ±ÅŸÄ±nda BÄ±raktÄ±

Yeni Malatyaspor, yeni sezona Bolu'da hazÄ±rlanÄ±yor
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain'i transfer etti
    YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain'i transfer etti
  2. Hollanda'da Phillip Cocu sesleri! Koeman'Ä±n yerine...
    Hollanda'da Phillip Cocu sesleri! Koeman'Ä±n yerine...
  3. Ali RavcÄ±: "AyrÄ±lmak isteyen oyuncularÄ±mÄ±z var"
    Ali RavcÄ±: "AyrÄ±lmak isteyen oyuncularÄ±mÄ±z var"
  4. Fenerbahçe'yi Topuk YaylasÄ±'nda taraftarlar karÅŸÄ±ladÄ±!
    Fenerbahçe'yi Topuk YaylasÄ±'nda taraftarlar karÅŸÄ±ladÄ±!
  5. BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
    BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Cenk Özkacar'dan Altay'a veda!

Cenk Ã–zkacar'dan Altay'a veda!

Marius Sumudica: "Denis Alibec'i istiyorum"

Marius Sumudica: "Denis Alibec'i istiyorum"

Göztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz vefat etti

GÃ¶ztepe'nin eski futbolcusu Halil Kiraz vefat etti

BeÅŸiktaÅŸ maçÄ± öncesi PAOK Stoch ile yollar ayÄ±rdÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesi PAOK Stoch ile yollar ayÄ±rdÄ±!

SÄ±radaki Haber