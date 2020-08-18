Leipzig - PSG: 0-3
UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Leipzig ile PSG karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re oynanan mÃ¼cadeleyi 3-0 kazanan PSG adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±. MaÃ§ta 1 gol 2 asistle oynayan Di Maria galibiyette Ã¶nemli rol oynadÄ±.
Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Alman temsilcisiÂLeipzig ile FransÄ±z temsilcisi PSG karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Tek maÃ§ eleme sistemine gÃ¶re oynanan mÃ¼cadeleyi PSG 3-0 kazandÄ± ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.
PSG'nin golleriniÂ 13. dakikada Marquinhos,Â 42. dakikada Di Maria ve Â 56. dakikada Bernat kaydetti. Di Maria golÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± 2 asistle maÃ§a damga vurdu.
PSG finalde Lyon-Bayern MÃ¼nih eÅŸleÅŸmesinin galibiyle karÅŸÄ±laÅŸacak.
Ä°LK 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele; Laimer, Kampl, AngeliÃ±o; Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo; Poulsen
PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Di MarÃa, MbappÃ©, Neymar
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