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14.09.2018 - 12:08 |

Leipzig'de 'Çarkıfelek'li ceza!

Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de takım içi disiplini sağlamak için farklı bir uygulamaya gidiliyor. Buna göre oyunculara para cezası yerine, uygulamalı ceza verilecek.

Leipzig'de 'Çarkıfelek'li ceza!
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Leipzig teknik direktörü Ralf Rangnick, takımda disiplini yeni uygulayacağı ceza sistemi ile sağlamayı amaçlıyor. Buna göre yaşanabilecek sorunlarda oyunculara para cezası yerine, tesis çimlerini biçmek ve kulüp mağazasında çalışmak gibi zaman alıcı uygulamaların bulunduğu “çarkıfelek” kullanılacak.

Futbolcular disipline aykırı davranış sergilediklerinde bu çarkı çevirecek ve çarktaki ibrenin işaret ettiği eylemi yapmak zorunda olacak.

Çarkta, top şişirmek, takım yemeği için salata yapmak, stadyum turunda rehberlik, tüm personele hediye almak, antrenmandan önce su şişelerini hazırlamak ve altyapı antrenörlüğü gibi toplam 12 cezanın bulunduğu bölümler yer alıyor.

Bunların yanısıra, çarkta şans bölümü de yer alacak. Eğer çark çevrilir ve ibre şansı gösterirse, oyuncu affedilecek.

60 yaşındaki teknik adam, oyunculara verilen para cezalarının sonuçsuz kaldığını ve oyuncuların zamanından çalmanın daha etkili olabileceğini savundu. Üst düzey disipliniyle bilinen Ralf Rangnick, Temmuz ayında yeniden Leipzig’in başına geçmişti. (Ntvspor)

Leipzigde Çarkıfelekli ceza

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