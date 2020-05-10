Leko’nun gözü Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli takımda birçok teknik direktör adayı bulunuyor. Son olarak adı geçen hocalardan Ivan Leko, Fenerbahçe’nin çalışmalarını takip ediyor.

Hırvat basınında yer alan haberlerde; Leko’nun üst düzey bir kulüpte çalışmak istediği ve Fenerbahçe’den gelecek bir ilgiye hazır olduğu kaydedildi.

42 yaşındaki Hırvat teknik adam; Aralık 2019’da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’den ayrıldıktan sonra 5 aydır bir takımla görüşmemişti.

Islam Slimani'nin AS Monaco'daki En İyi Anları