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10.05.2020 - 07:00 |

Leko’nun gözü Fenerbahçe’de

Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları arasında olan Ivan Leko, sarı-lacivertli takımın çalışmalarını takip ediyor.

Leko’nun gözü Fenerbahçe’de
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Sarı-lacivertli takımda birçok teknik direktör adayı bulunuyor. Son olarak adı geçen hocalardan Ivan Leko, Fenerbahçe’nin çalışmalarını takip ediyor.
Hırvat basınında yer alan haberlerde; Leko’nun üst düzey bir kulüpte çalışmak istediği ve Fenerbahçe’den gelecek bir ilgiye hazır olduğu kaydedildi.
42 yaşındaki Hırvat teknik adam; Aralık 2019’da Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain’den ayrıldıktan sonra 5 aydır bir takımla görüşmemişti.

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