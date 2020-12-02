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HaberlerKayserispor Haberleri Lennon: “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor”
02.12.2020 - 16:06 | | Eren Kan KAYSERİ (İHA) -

Lennon: “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Hes Kablo Kayserispor’un İngiliz orta saha oyuncusu Aaron Lennon, “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kondisyon seviyem yavaş yavaş eski haline, en iyi şekline geliyor” dedi.

Lennon: “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor”
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Hes kablo Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kayserispor’un İngiliz orta saha oyuncusu Aaron Lennon, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Fatih Karagümrük maçında takım olarak iyi oynadıklarını ve bireysel performanslarının ortaya çıktığını söyledi.

Golsüz eşitlikle sona eren Fatih Karagümrük maçında görülen gelişmelerin hepsinin iyiye işaret olduğunu ve sonuçlarının görüleceğini söyleyen 33 yaşındaki Lennon, “Puan anlamında ligde iyi bir durumda değiliz fakat son iki maçta iyi savaşıyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Çoğu şeyi değiştirdik zaten son maçımızda içeride sizin de bildiğiniz gibi çok fazla yüklendik, çok iyi işler yaptık ama bir türlü golü atamadık ve 3 puanı alamadık. Bunların hepsi iyiye işaret. Önümüzdeki hafta bu performans devam edecek ve sonuçlar gelecek. Bu son maçta takım çok iyi oynadı. Takım iyi oynadığı için de hepimizin futbolcu olarak bireysel anlamda daha iyi oynadığımız da görüldü. Tabii ki performansım zamanla artıyor ve iyiye gidiyor çünkü geldiğimde uzun süre maç oynamamıştım. Kondisyon seviyem yavaş yavaş eski haline, en iyi şekline geliyor. Bu yüzden mutluyum ama dediğim gibi en önemlisi takımın alacağı sonuçlar” diye konuştu.

Lennon: “Performansım her geçen gün daha iyiye gidiyor”

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