06.05.2020 - 09:29 |
Leroy Sane, Bayern Münih'le 5 yıllığına anlaştı
Bild'in haberine göre; Manchester City'nin yıldızı, Bayern Münih'le 5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
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Bild'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin yıldızı Leroy Sane, Bayern Münih'le 5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Haberde Alman devinin İngiliz ekibine 35 milyon pound teklif edeceği yazıldı. Ön çapraz bağları koptuğu için uzun süredir forma giyemeyen 24 yaşındaki yıldız, Mart'ta antrenmanlara başlamıştı.