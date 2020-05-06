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06.05.2020 - 09:29 |

Leroy Sane, Bayern Münih'le 5 yıllığına anlaştı

Bild'in haberine göre; Manchester City'nin yıldızı, Bayern Münih'le 5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

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Bild'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin yıldızı Leroy Sane, Bayern Münih'le 5 yıllığına anlaşmaya vardı. 

Haberde Alman devinin İngiliz ekibine 35 milyon pound teklif edeceği yazıldı. Ön çapraz bağları koptuğu için uzun süredir forma giyemeyen 24 yaşındaki yıldız, Mart'ta antrenmanlara başlamıştı.

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Leroy Sane, Bayern Münihle 5 yıllığına anlaştı

Leroy Sane, Bayern Münihle 5 yıllığına anlaştı

 

 

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