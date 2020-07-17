Levent Tüzemen: Fatih Terim, Ali Koç'un tuzağına düştü

İşte Levent Tüzemen'in yazısı;

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, geldiğinden itibaren önemli işlere imza attı. 2 şampiyonluk yaşadı ve kupalar kaldırdı. Başkan Cengiz, yönetimi ile birlikte G.Saray'ın hesaplarını kendi özel hesaplarından dahi iyi koruyup kolladı ve ayağını yorganına göre uzatarak hareket etti. Tek yanlışı bence Falcao'nun transfer edilmesiydi. Çünkü Falcao müzmin sakat olduğu için kendisini karşılayan 50 bin kişiyi hiçe sayarak oynamak için çaba bile sarf etmedi. Diagne kalsa daha faydalı olurdu ama yönetim taraftarın sesine kulak verip Diagne'yi yollayıp Falcao'yu getirdi. Bütçe sıkıntısı yaşadı.

Falcao transferinde başkan Cengiz'in de istekli olmadığını biliyorum. Ama bazen yönetimin aşırı isteklerine 'dur' diyemiyorsunuz. Başkan Cengiz ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor. 2 önemli ameliyat geçirdi. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ancak başkanın sağlık durumu aktif görev yapmasına maalesef izin vermiyor. Yönetim içinde de ciddi ayrılıklar var. Yeni sezon öncesi başkan Cengiz'in bir karar verip G.Saray'ı seçime götürmesi gerekiyor. Başkan adayları olarak ismi geçenlerin güçlerinin G.Saray'ı yöneteceğine inanmıyorum. Camia içinde en yaygın düşünceyi açıklıyorum: Faruk Süren çatı başkan olsun yönetimine güçlü isimleri alsın, Galatasaray'ı mayıstaki seçime kadar götürsün.

Bu sezon Terim'i 3'e ayırıyorum:

A- Sezon başındaki kadro mühendisliği yanlıştı ve çok fazla kiralık oyuncuya yatırım yapmak takım içindeki aidiyet duygusunu köreltti. Özellikle Sevilla'nın Roma'ya sattığı Nzonzi'yi bedelsiz olarak yeniden kiralamaması ve G.Saray'dan Fernando'yu transfer ücreti vererek alması iyi araştırılmadı. G.Saray Fernando'yu satmayıp Nzonzi'yi kiralamayabilirdi. Son 2 şampiyonlukta Fernando'nun özellikle büyük maçlardaki futbolu göz önünde bulundurulmadı. Terim'in Şampiyonlar Ligi takımı diye kurduğu ekip maalesef sefilleri oynadı.

B- Terim ligin ilk yarısında özellikle F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine yönelik 'sokak kabadayısı' söylemine kafayı fazla taktı. Oysa Koç'un bu söylemi Terim'i psikolojik bir savaşa çekmek içindi. Terim de bu tuzağa düştü ve G.Saray'a yeterince kafa yoramadı.

C- Terim devre arası ruhsuz oyuncularla yolları ayırıp kendini Florya'ya kapadı. Beşiktaş maçına kadar keyif veren, kazanan, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösteren bir G.Saray izlettirdi. Pandemi dönemi G.Saray'a yaramadı. Terim'le başlayan rahatsızlık zincir haline dönüştü. Muslera'nın ayağının kırılması tükenişin habercisiydi. Ben de Muslera sonrasında G.Saray 'bu travmanın altından kalkamaz' demiştim. Ve kalkamadı.