Leverkusen fırtına gibi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ikinci hafta karşılaşmaları sonucunda Bayer Leverkusen 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda hafta arasında Kopenhag takımını eleyen Bayer Leverkusen, sahasında Hertha Berlin'i 4-2 yendi.

Tin Jedvaj, Emir Spahic, Julian Brandt ve Karim Bellarabi'nin golleriyle başkent ekibini geçen kırmızı-siyahlı ekipte bir topu direkten dönen ve 2 asist yapan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı dikkati çekti.

Ligin ikinci haftasını da kayıpsız geçen Bayer Leverkusen, ligde 6 puanla zirvede yer aldı. Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. İspanyol oyuncu Xabi Alonso'nun ilk kez Bayer Münih formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmada Borussia Dortmund'dan transfer edilen Robert Lewandowski, Bavyera ekibi adına ilk golünü attı. Schalke' 04'ün golünü ise Alman milli futbolcu Benedikt Höwedes kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Marco Reus ve Sokratis'in golleriyle 2-0 önde geçen sarı-siyahlı ekip, ikinci yarıda Adrian Ramos'un golüyle durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmanın son bölümünde ise Borussia Dortmund, Augsburg'un Raul Bobadilla ve Tim Matavz'ın gollerine engel olamadı ve karşılaşma 3-2 tamamlandı.

Ligin yeni takımı Paderborn, deplasmanda Hamburg'u 3-0 yenerek Bundesliga'da ilk galibiyetini aldı. 4 puana sahip Paderborn'un, lider Bayer Leverkusen'in ardından ikinci sırada yer alması sürpriz olarak karşılandı.

3. haftada en dikkat çekici pozisyon ise Wolfsburglu oyuncu Malanda'nın Eintracht Frankfurt'a karşı kısa mesafeden topu boş filelerle buluşturamaması oldu. Malanda, geçen hafta da Bayern Münih'e karşı oynanan mücadelede kısa mesafeden topu boş kaleye atamamıştı.

Bundesliga'da ikinci haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Augsburg-Borussia Dortmund: 2-3

Bayer Leverkusen-Hertha Berlin: 4-2

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt:2-2

Werder Bremen-Hoffenheim: 1-1

Stuttgart-Köln: 0-2

Hamburg-Paderborn: 0-3

Schalke 04-Bayern Münih: 1-1

Mainz 05-Hannover 96: 0-0

Freiburg-Borussia Mönchengladbach: 0-0

Puan durumu

1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6 2 6

2. Paderborn 2 1 1 0 5 2 4

3. Hoffenheim 2 1 1 0 3 1 4

4. Köln 2 1 1 0 2 0 4

5. Bayern Münih 2 1 1 0 3 2 4

6. Eintracht Frankfurt 2 1 1 0 3 2 4

7. Hannover 96 2 1 1 0 2 1 4

8. Borussia Dortmund 2 1 0 1 3 4 3

9. Werder Bremen 2 0 2 0 3 3 2

10. Mainz 05 2 0 2 0 2 2 2

11. Borussia Mönchengladbach 2 0 2 0 1 1 2

12. Wolfsburg 2 0 1 1 3 4 1

13. Schalke 04 2 0 1 1 2 3 1

14. Freiburg 2 0 1 1 0 1 1

15. Hertha Berlin 2 0 1 1 4 6 1

16. Stuttgart 2 0 1 1 1 3 1

17. Hamburg 2 0 1 1 0 3 1

18. Augsburg 2 0 0 2 2 5 0

3. hafta programı

12 Eylül Cuma: Bayer Leverkusen-Werder Bremen, 13 Eylül Cumartesi: Bayern Münih-Stuttgart Borussia Dortmund-Freiburg Hoffenheim-Wolfsburg Hertha Berlin-Mainz 05 Paderborn-Köln Borussia Mönchengladbach-Schalke 04 Eintracht Frankfurt-Augsburg Hannover 96-Hamburg