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12.06.2020 - 12:36 | | ANKARA (AA) -

Levski Sofya'da Todorov dönemi

Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden Levski Sofya'da teknik direktör Petar Hubchev'in görevine son verilirken, yerine Georgi Todorov getirildi.

Levski Sofya'da Todorov dönemi
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Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 56 yaşındaki Bulgar teknik adam Hubchev ve yardımcılarının görevlerine son verildiği, sözleşmelerinin feshi için taraflarla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Hubchev'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise takımın eski çalıştırıcılarından Georgi Todorov getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından yeniden başlayan lige iyi başlayamayan Levski, Ludogorets'e 1-0 yenilirken, Bulgaristan Kupası yarı final ilk maçında da Lokomotiv Plovdiv'e 2-0 kaybetmişti.

Levski Sofyada Todorov dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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