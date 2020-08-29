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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Lewandowski, ''Altın Top'' ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor
29.08.2020 - 15:05 | | AA

Lewandowski, ''Altın Top'' ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen ''Altın Top'' (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savundu.

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Ülkesi Polonya'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lewandowski, "Bu yıl takım olarak kazanılabilecek her şeyi kazandık. Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum. Bence ''Altın Top'' ödülü bunları başaran bir oyuncuya verilmeli." ifadelerini kullandı.

Bu sezon çıktığı 47 maçta 55 gol atan ve finale kadar oynadığı bütün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ağları sarsan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, daha oynanmayan Almanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'da da kazanmaları gerektiğini belirtti.

Lewandowski, Altın Top ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor

Lewandowski, Altın Top ödülünün kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor

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