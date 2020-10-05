Lewandowski coÅŸtu, Bayern MÃ¼nih kazandÄ±

05.10.2020 - 00:19 |
Lewandowski coÅŸtu, Bayern Münih kazandÄ±!
Bundesliga'da Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Hertha Berlin'i 4-3 yendi.Â
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Hertha Berlin'i 4-3 yendi.Â
Bayern MÃ¼nih, Bundesliga'nÄ±n 3. hafta kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk etti.Â
Bavyera ekibi, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± Robert Lewandowski'nin 40. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶nde tamamladÄ±.Â
Ã‡ekiÅŸmeli geÃ§en ikinci yarÄ±da Bayern MÃ¼nih, Lewandowski'nin 51, 85 ve penaltÄ±dan 90 3. dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle karÅŸÄ±laÅŸmadan 4-3 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Hertha Berlin'in gollerini 59. dakikada Jhon Cordoba, 71. dakikada Matheus Cunha ve 88. dakikada Jessic Ngankam kaydetti.Â
Bayern MÃ¼nih puanÄ±nÄ± 6â€™ya Ã§Ä±karÄ±rken, Hertha Berlin 3 puanda kaldÄ±.