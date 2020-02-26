Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak
26.02.2020 - 20:45 | | AA

Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lewandowski’nin bugün Münih'te takım doktoru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt tarafından muayene dildiği belirtildi.

Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in dün akşam Chelsea’ye karşı oynadığı maçta sakatlanan 31 yaşındaki oyuncunun, sol diz ekleminin yanındaki kaval kemiğinde çatlak meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.

Lewandowski’nin bacağının alçıya alınacağı ve 10 gün sonra çalışmalara başlayacağı ifade edilen açıklamada, Polonyalı golcünün yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. 

Bundesliga'da bu sezon toplam 25 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih’in deplasmanda Chelsea’yı 3-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Prens Salman ilk 'aşkına' geri döndü! Newcastle United olmayınca...

Lewandowski sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0  

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Beşiktaş'ta 6 imza birden!

    Sıradaki Haber