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HaberlerTrabzonspor Haberleri Lewis Baker İngiltere'de gündem oldu! Chelsea’de oynayamayan Chelseali
12.10.2020 - 07:00 |

Lewis Baker İngiltere'de gündem oldu! Chelsea’de oynayamayan Chelseali

Trabzonspor’un Chelsea’den kiraladı Lewis Baker İngiltere'de gündem oldu. Baker, 16 yıldır Chelsea’nin forması altında olmasına rağmen bugüne kadar tek bir lig maçında bile oynamaması köşe yazısına konu oldu.

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Trabzonspor’un Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lewis Baker, 16 yıldır Chelsea’nin forması altında olmasına rağmen bugüne kadar tek bir lig maçında bile oynamaması, The Guardian gazetesinin köşe yazarına konu oldu.
Premier Lig kulüplerinin transfer politikaları üzerine eleştirel bir yorum yazan Jonathan Liew, Baker üzerinden göndermede bulundu. Liew yazısında, “Milli Takım Teknik Direktörü Southgate, Baker gibi oyuncuları izlemek için gözünü uzaklara dikmek zorunda. Chelsea yaz pazarında 220 milyon sterlinden fazla harcarken, aynı zamanda mevcut 25 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Izzy Brown 23 yaşında ve dokuzuncu kulübüne yeni katıldı. Lewis Baker 16 yıldır Chelsea’de ve 133 lig maçı oynadı, hiçbiri Chelsea için değil. Amaç neydi? Burada kim kazanır? Tüm bunları yönetmenin daha iyi bir yolu var mıydı?” yorumunu yaptı.

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Lewis Baker İngilterede gündem oldu Chelsea’de oynayamayan Chelseali

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