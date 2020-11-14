Lewis Baker: ‘Kazanmayı severim’

Chelsea’den kiralık olarak Trabzonspor’a katılan Lewis Baker, gelişini, futbol felsefesini ve bordo-mavililerle ilgili düşüncelerini anlattı.

Trabzonspor Dergisi’ne konuşan Baker’ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Kazanmayı severim. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcuyum.

- Hepimizin farklı karakterleri olabilir. Farklı tarzda oyuncular olabiliriz. Bunu hep birlikte kullanabilirsek başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

- Trabzonspor’un sezona ve geleceğe dair projelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. Bana olan ilgiyi ve takımın projelerini duyduktan sonra takıma katılmam kolay olmuştu.

-Buraya gelmeden önce de hocamızla çok dürüst bir diyalog yaşadığımı söyleyebilirim. Kendisi bana daha fazla oynama fırsatı bulmam gerektiğini, daha fazla oynamamın benim yararıma olacağını söyledi. Ben de birkaç maç oynamaktansa sezon boyunca oynayabileceğim, en yüksek sayıda forma bulabileceğim yeri tercih eden birisiyim.

- Oyun tarzımı Xavi, Thiago Alcantara, Paul Scholes’a benzetiyorum ve onları örnek alıyorum.

- Orta sahada kendi pozisyonumu 6 ve 8 numara olarak değerlendirebilirim. Çünkü 10 numara oynayabilmek için farklı yetenek ve kalitelere ihtiyacınız var.