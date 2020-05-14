Lewis Hamilton, Beckham'Ä± geride bÄ±raktÄ±!

Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Mercedes'in BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta son 32 yÄ±lÄ±n en zengin sporcusu oldu.Â

Sunday Times tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n en zengin sporcularÄ± listesinde, gelirini 37 milyon sterlin artÄ±rarak toplam 224 milyon sterline Ã§Ä±karan 35 yaÅŸÄ±ndaki Lewis Hamilton 1. sÄ±rada yer aldÄ±.Â

GeÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda 6. dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan Hamilton ayrÄ±ca, araÅŸtÄ±rmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± son 32 yÄ±lda 200 milyon sterlinle en zengin sporcu olan David Beckham'Ä± da geride bÄ±raktÄ±.Â

Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale ise en zengin 30 yaÅŸ ve altÄ± sporcular listesinde 114 milyon sterlinle baÅŸÄ± Ã§ekti. Bale'Ä± 107 milyon sterlinle BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± boksÃ¶r Anthony Joshua ve 50 milyon sterlinle Manchester United'Ä±n FransÄ±z orta sahasÄ± Paul Pogba takip etti.

David Beckham'Ä±n Real Madrid'de AttÄ±ÄŸÄ± Goller