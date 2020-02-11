Lewis Hamilton'dan 213 milyon euroluk anlaşma

F1 dünyasının merakla beklediği olayda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, bugün 180 milyon sterlinlik yeni bir mega anlaşma üzerinde müzakerelere başlarken Mercedes patronlarıyla biraraya gelecek

Bu sezonun sonunda mevcut anlaşması sona eren Hamilton'un adı ezeli rakipleri Ferrari ile anılıyordu. Kasım ayında düzenlenen Abu Dabi'deki yarış sonrası açıklama yapan Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton'un Ferrari'ye geçme şansının çok düşük olduğunu itiraf etmişti. Ancak bu dedikoduların gerçeklememesi için başarılı pilota 3 yıllık anlaşmadan 213 milyon euro teklif edilecek.

İngiliz pilot Hamilton'un Mercedes ile devam ettiği kararı aldığı ve teklif edilen bu rakama imzayı atması bekleniyor. Ayrıca Mercedes'in patronu Toto Wolff da, Hamilton'ın anlaşmayı imzalayacağından oldukça emin.

Boateng'in attığı müthiş golleri izliyoruz