Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Libertadores ve Sudamericana kupaları 5 Mayıs'a kadar ertelendi
19.03.2020 - 11:36 | |   İSTANBUL (AA) -

Libertadores ve Sudamericana kupaları 5 Mayıs'a kadar ertelendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Libertadores ve Sudamericana kupalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Libertadores ve Sudamericana kupaları 5 Mayıs'a kadar ertelendi

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'nın 5 Mayıs'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Kararın futbolcu, teknik heyet, hakem, yönetici, taraftar ve basın mensuplarının sağlıklarının korunması için alındığı vurgulanırken koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla herkesin gereken özeni göstermesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan CONMEBOL tarafından haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesi planlanan 2020 Kupa Amerika'nın da salgın nedeniyle gelecek yıla ertelendiği açıklanmıştı.

Barcelona da karantinada...

    Eljif Elmas şekilden şekle girdi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

    Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

    Yasin Öztekin: Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

    Yasin Öztekin: Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

    Caleb Ekuban'a transferde veto! Tugay Kerimoğlu...

    Caleb Ekuban'a transferde veto! Tugay Kerimoğlu...

    Galatasaray, bütün GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı!

    Galatasaray, bütün GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı!

    Sıradaki Haber