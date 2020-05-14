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14.05.2020 - 11:12 | | İSTANBUL (AA) -

Libertadores ve Sudamericana kupaları için koronavirüs tedbirleri alındı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores ve Sudamericana kupalarında oynanacak maçlarda futbolcuların topu öpmesi ve forma değiştirmesi yasaklandı.

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CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, Güney Amerika'nın iki büyük futbol turnuvası Libertadores ve Sudamericana'da oynanacak karşılaşmalar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirler alındığı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında oyun alanı içerisinde topu öpme, sümkürme ve tükürmenin yasaklandığı belirtildi.

Her maç öncesi futbolcu ve hakemlerin ateşlerinin ölçüleceği ifade edilirken, su şişelerinin ortak kullanımının da engelleneceği kaydedildi.

Saha kenarında ve basın toplantılarında maske takma zorunluluğu getirildiği belirtilirken, futbolcuların forma değiştirmesinin de yasaklandığı ifade edildi.

Ayrıca turnuvaların başlangıcından önce futbolcu ve hakemlerin Kovid-19 testlerine tabi tutulacağı, bu testlere girmeyi reddedenlerin CONMEBOL organizasyonlarında yer alamayacağı bildirildi. Konfederasyonun gerektiği takdirde maç öncesi veya antrenman sırasında da fazladan test yapabileceği aktarıldı.

Libertadores ve Sudamericana kupalarında karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınmıştı.

Libertadores ve Sudamericana kupaları için koronavirüs tedbirleri alındı

Libertadores ve Sudamericana kupaları için koronavirüs tedbirleri alındı

 
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